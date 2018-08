Messi vers une stat humiliante pour le Real et Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pour son premier match officiel de la saison, le FC Barcelone sera opposé au FC Séville dimanche (22h) dans le cadre de la Supercoupe d’Espagne.

Peut-être l’occasion pour Lionel Messi de remporter un 33e titre avec les Blaugrana, le premier en tant que capitaine. Et au passage, l’Argentin peut s’offrir une statistique humiliante pour son éternel rival et le Real Madrid. En effet, « La Pulga » pourrait totaliser autant de trophées avec le Barça que Cristiano Ronaldo (16) et Alfredo Di Stefano (17) réunis avec la Maison Blanche.

Ce samedi, le quotidien catalan Sport prend un malin plaisir à souligner cette comparaison, en mettant « l’historique Messi » en une de son journal. Il faut dire qu’en cas de titre dimanche, le petit gaucher deviendrait le Blaugrana le plus titré de l’histoire devant Andrés Iniesta (32), Gerard Piqué et Sergio Busquets (27). Probablement au courant, Messi, neuf fois champion d’Espagne et quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, ne prendra pas cette Supercoupe à la légère.