Madrid : Zinedine Zidane répond aux accusations

Dans : Liga, Foot Europeen.

Déjà sous pression avant même le match face au PSG, Zinedine Zidane est sous le feu de critiques virulentes en Espagne après la claque prise par le Real Madrid face à Paris. Tandis que certains évoquent la possibilité d'un changement d'entraîneur sur le banc des Merengue, et même si José Mourinho a nié attendre dans l'ombre, les rumeurs circulent de manière intensive dans la capitale espagnole. Présent ce samedi en conférence de presse, trois jours après le naufrage face au Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane a fait part de sa détermination totale à réussir, le coach français ne craignant pas un limogeage.

« Les critiques ne me surprennent pas. Nous avons toujours eu des difficultés, y compris lorsque nous gagnions. Il y a toujours des moments compliqués dans ce club. Nous pouvons toujours faire mieux. Et j'ai vécu des moments plus compliqués que celui-ci. Ce qui se dit en dehors ne m'intéresse pas, il n'y a que mon travail qui m'intéresse (...) Je ne me sens pas remis en doute, au contraire. La force est d'avoir le soutien de tous les gens qui travaillent à l'intérieur du club (...) M’en aller encore une fois ? Je ne pense pas à cela, juste à gagner le match de dimanche face à Séville (...) La rumeur Mourinho ? Non, ça ne me dérange pas. C'est comme ça... », a confié l'entraîneur du Real Madrid, conscient que tout peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.