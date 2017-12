Liga : Parti du Barça, Mathieu a gagné au loto mercato

Dans : Liga, Mercato.

Après trois saisons passées en Catalogne, Jérémy Mathieu a quitté le FC Barcelone par la petite porte en juillet dernier.

Entre les pépins physiques et ses prestations décevantes, le défenseur central n’est jamais parvenu à inquiéter les cadres Gerard Piqué et Javier Mascherano. Du coup, le Barça n’a pas hésité à le pousser vers la sortie, quitte à provoquer des tensions avec le Français qui avait finalement été libéré. C’était peut-être le meilleur scénario possible pour Mathieu puisque sa situation lui a permis de négocier un joli pactole.

En effet, l’ancien Toulousain en a profité pour signer au Sporting Portugal et pour toucher une prime à la signature de 3 M€, selon les résultats financiers publiés par le club lisboète, qui a également versé 1 M€ à l’agent du joueur. Un investissement plutôt rentable, le défenseur de 34 ans étant devenu indiscutable dans l’équipe type du Sporting, actuel deuxième de Liga Sagres. De son côté, Mathieu a eu de quoi se consoler après son échec au Barça.