Liga : Ce joueur du Barça kiffe Cristiano Ronaldo, et alors ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cet été, Nelson Semedo a quitté le Benfica Lisbonne pour rejoindre le FC Barcelone contre un chèque de 30ME.

Auteur d’un début de saison plutôt correct en Catalogne, l’international portugais est l’un des rares joueurs à pouvoir se vanter de côtoyer Lionel Messi (en club) et Cristiano Ronaldo (en sélection). Interrogé par le quotidien Mais Futebol, le défenseur droit de 23 ans refuse de trancher entre les deux meilleurs joueurs mondiaux. Au contraire, il préfère savourer ce privilège rare…

« Je suis chanceux de pouvoir jouer avec Messi et Cristiano Ronaldo. Nous ne sommes pas beaucoup à avoir cette opportunité et qui peuvent se vanter de jouer aux côtés des deux meilleurs joueurs du monde. En ce moment, il n’y a que moi et André Gomes. Nous sommes des privilégiés ! C’est génial de jouer aux côtés des meilleurs, il n’y a aucun doute » a-t-il lâché. Une communication parfaitement maîtrisée pour ne pas froisser l’ego de l’une des deux stars. Il fallait bien ça.