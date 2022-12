Karim Benzema est amoureux, Madrid attendra

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Loin du Qatar, Karim Benzema récupère de ses soucis musculaires. Et si le Ballon d'Or prépare désormais son retour avec le Real Madrid, il semble vouloir se changer les idées afin d'oublier son énorme désillusion avec l'équipe de France.

Le départ de Karim Benzema du Qatar, à 72 heures de l’entrée en compétition de l’équipe de France dans le Mondial 2022 a fait couler énormément d’encre. Et deux semaines plus tard, c’est toujours le cas, Guy Stéphan étant même obligé de préciser mardi en conférence de presse que le forfait de la star offensive du Real Madrid n’a changé en rien l’ambiance chez les Bleus, tordant le cou aux informations de l’Equipe qui affirmait que le vestiaire était plus détendu depuis que Karim Benzema était parti. Loin de toutes ces polémiques, l’ancien Lyonnais n’a jamais communiqué sur ce sujet, se contentant de messages énigmatiques, tout en entretenant ces théories, puisque jamais KB9 n’a jamais félicité Kylian Mbappé et ses coéquipiers pour leurs performances à Doha. Désormais, le Ballon d’Or en titre prépare son retour au Real Madrid, un retour qui ne sera pas si rapide que certains le pensaient.

Benzema allonge ses vacances à La Réunion

Parti la semaine passée à la Réunion, où vit la mère de deux de ses enfants, Karim Benzema a décidé de prendre un peu de bon temps, tout en s’entraînant physiquement. A 34 ans, le natif de Lyon a toujours mis en avant son énorme travail pour être au top, ce qui lui permet d’éviter les gros pépins physiques, même s’il a hélas eu des soucis depuis le début de la saison. Bref. Actuellement sur l’île de la Réunion, Karim Benzema s’éclate en famille, et cela va durer un peu plus longtemps que prévu, le retour à Madrid n’étant finalement pas prévu pour cette semaine. Freedom, un média de La Réunion annonce que le football a changé ses plans. « Willy Caderby, responsable de la société Kartel Prod qui encadre le séjour de Karim Benzema à titre privé, l’a annoncé : Karim Benzema a décidé de prolonger son séjour à La Réunion », précise la journaliste, qui explique qu'à la base le footballeur du Real Madrid ne devait rester qu'une seule semaine sur place.