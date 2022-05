Griezmann lâché par l’Atlético, fin du suspense

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ce week-end, la Cadena SER a lâché une véritable bombe au sujet de l’avenir d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid.

Et pour cause, le média espagnol dévoilait à la surprise générale que l’Atlético de Madrid souhaitait se débarrasser d’Antoine Griezmann à la fin de la saison. Pour rappel, le champion du monde 2018 n’est que prêté par le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid doit lever une option d’achat à 40 millions d’euros pour le recruter de manière définitive à la fin de la saison. Lassé par les performances d’Antoine Griezmann, qui réalise une saison très moyenne avec des statistiques faméliques, la direction de l’Atlético de Madrid aurait songé à renvoyer brutalement Antoine Griezmann au FC Barcelone. Cette information a enflammé l’Espagne ce week-end, ce qui a poussé le président des Colchoneros à sortir du silence. Interrogé par le journal Sport, Enrique Cerezo a fait le point sur le dossier Antoine Griezmann.

L'Atlético dément les rumeurs sur Griezmann

Et alors que l’on commençait à penser que l’improbable allait se produire, Antoine Griezmann ne devrait finalement pas retourner au FC Barcelone. En effet, le président de l’Atlético de Madrid a démenti les rumeurs en expliquant que les Colchoneros allaient bien conserver Antoine Griezmann, un joueur en qui ils ont pleinement confiance malgré sa saison délicate. « Griezmann va rester ici, il va continuer à l'Atleti la saison prochaine. Faut-il renégocier ? C'est la chose la moins importante, quand un joueur veut jouer pour un club, l'argent est la chose la moins importante » a lancé le président de l’Atlético de Madrid, pour qui il n’est pas question de renvoyer Antoine Griezmann au FC Barcelone à la fin de la saison. L’an prochain en revanche, l’attaquant de l’Atlético et de l’Equipe de France aura tout intérêt à retrouver son meilleur niveau. Car sa saison 2021-2022 est plus que décevante avec seulement 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues.