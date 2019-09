FCB : Meilleur joueur du Barça, Griezmann promet de faire mieux

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pour la première titularisation de son trio offensif, le FC Barcelone s’est offert une courte victoire contre Villarreal (2-1) mardi en Liga.

Un succès auquel Antoine Griezmann a contribué en ouvrant le score de la tête, sur un corner de Lionel Messi. Pas de quoi se vanter compte tenu de la précision du passeur. « La vérité, c’est que Leo la met où il veut, a réagi l’attaquant français. Sur le corner, on a tous nos positions. La mienne, c’était au premier poteau et avec un peu de chance c’est rentré. » En tout cas, cette réalisation prouve que les deux Blaugrana peuvent s’entendre sur et en dehors du terrain, comme le prouve leur célébration.

Quant à ceux qui critiquent le rendement de Griezmann au Barça, ils seront peut-être surpris d’apprendre que l’ancien joueur de l’Atlético Madrid, impliqué sur 5 buts (3 réalisations et 2 passes décisives), est le Barcelonais le plus décisif cette saison. « C’est un autre football (comparé à l'Atlético), une autre position. Je savais que j’allais avoir du mal, mais aussi que j’allais m’améliorer. Mais ce n’est pas si mal non trois buts ? Je peux mieux faire oui, mais je dois continuer à travailler. On est loin de notre meilleure version mais avec le temps, ça va aller », a annoncé le champion du monde, toujours aussi enthousiaste.