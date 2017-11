Esp : Zidane se moque de ceux qui fracassent déjà le Real Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Il aura suffi de deux défaites consécutives en quelques jours pour que tout de suite le ciel s'assombrisse au-dessus du Real Madrid, du moins dans la presse espagnole. Les résultats négatifs du week-end dernier en Liga face à Gérone et de mercredi contre Tottenham, en Ligue des champions, ne font évidemment pas le bonheur de Zinedine Zidane, mais l'entraîneur madrilène n'en fait pas non plus une maladie. Elu il y a deux semaines meilleur coach de l'année, Zizou estime qu'il est trop facile de dénigrer ses joueurs et lui.

« La crise, le machin…c’est ce que vous pensez, vous qui n’êtes pas dans le vestiaire. Moi je ne ressens pas de crise même si nous vivons une mauvaise série. Cela nous était déjà arrivé la saison dernière et par la suite nous avions réussi de grandes choses. Ce n’est pas quand les choses sont belles que nous faisons des photos avec les coupes, que ça me plaît le plus. Je ne suis jamais aussi fort que dans l’adversité. Et mes joueurs de même. Nous l’avons déjà prouvé par le passé. Après ces deux matches, on se serre les coudes et on met le bleu de chauffe. Moi le premier car je suis le principal responsable. Je n’étais pas le meilleur entraîneur du monde la semaine dernière et je ne suis pas devenu le plus mauvais depuis cette semaine », a lancé Zinedine Zidane avant la réception par le Real Madrid de Las Palmas ce dimanche. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont largement les moyens de répondre à ces premiers doutes.