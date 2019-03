Esp : Une signature et le Barça repousse encore l’après-Messi

Dans : Liga, Foot Europeen.

Comme tous les cadors européens, le FC Barcelone prépare l’avenir. Cela passe par le marché des transferts, notamment avec l’arrivée de Frenkie de Jong l’été prochain, mais pas seulement.

Le club catalan s’assure aussi la présence de ses cadres, presque tous prolongés ces dernières années. Nouvel exemple récent avec le bail de Jordi Alba jusqu’en 2024. Et l’opération prolongation se poursuivra la saison prochaine avec le capitaine Lionel Messi (31 ans), que le président Josep Maria Bartomeu juge encore indispensable pour les années à venir.

« Je n'imagine pas encore l'après-Messi, a confié le dirigeant cette semaine à la Cadena Ser. Il faut trouver de jeunes talents, ce sera un Barça différent. Mais c'est encore loin. Messi est sous contrat jusqu'en 2021 et je pense qu'il signera un nouveau contrat, une prolongation forte. Il est plus fort que jamais. Il est plein d'ambition et d'envie. On aura encore Messi pour longtemps. » En effet, la direction sent l’Argentin capable de briller encore plusieurs saisons.

Le Barça confiant pour Messi

Même s’il ignore s’il sera réélu en 2021, Bartomeu veut donc protéger son meilleur joueur, si possible jusqu’en 2023. La balle sera dans le camp de Messi, mais cela n’inquiète pas le Barça si l’on en croit Mundo Deportivo. En effet, le club serait confiant dans la mesure où l’international argentin voudra sûrement disputer le Mondial 2022 à l’âge de 35 ans. De plus, « La Pulga » refuse régulièrement les ponts d’or proposés au mercato. Autrement dit, tous les feux sont au vert pour les Blaugrana.