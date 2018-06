Esp : Un miracle pour Cristiano Ronaldo avant le mercato !

Dans : Liga, Mercato.

Alors que le mercato n'ouvrira ses portes en Espagne que le 1er juillet, contre le 9 juin prochain en France, les regards sont tournés du côté du Real Madrid où on ne sait toujours pas ce que fera Cristiano Ronaldo. Car après avoir promis une annonce rapide concernant son avenir, CR7 est parti prendre des vacances avant de rejoindre cette semaine la sélection de Portugal pour le Mondial 2018. Mais pour Marca, si Cristiano Ronaldo n'a toujours rien communiqué, c'est qu'il a été surpris, comme tout le monde, par le départ de Zinedine Zidane.

Et le départ totalement imprévisible du coach français du Real Madrid a radicalement changé la donne pour la star portugaise des Merengue. En effet, selon le quotidien sportif madrilène, Cristiano Ronaldo estime que désormais il est en position de force face à Florentino Perez et que ce dernier ne pourra plus lui refuser une colossale augmentation de salaire contre une prolongation de contrat. Dans le clan Cristiano Ronaldo, on est persuadé que le président du Real Madrid n'acceptera pas de vivre les départs consécutifs de Zinedine Zidane et de CR7 et que forcément cela va rapidement se concrétiser par une offre mirobolante. Car s'il n'a pas des problèmes de fin de mois, Cristiano Ronaldo a mis un point d'honneur à avoir le salaire qu'il pense mériter à Madrid, les rumeurs de la venue de Neymar l'ayant franchement agacé. Grâce à Zinedine Zidane, CR7 est redevenu le seul patron et cela, il adore...