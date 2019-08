Esp : Un mail secret terrorise Griezmann et Barcelone !

Dans : Liga, Mercato.

Si Antoine Griezmann a eu un accueil plutôt chaleureux du Camp Nou dimanche soir pour son premier match dans le stade catalan sous les couleurs du FC Barcelone, l'attaquant français ne doit pas se réjouir ce lundi matin. En effet, le très sérieux quotidien espagnol El Mundo, annonce que l'Atlético Madridd a en sa possession la copie d'un mail envoyé en mars dernier par Sevan Karian, l'avocat d'Antoine Griezmann, avec copie à sa sœur, à son représentant et à son père, qui détaille les conditions de son possible transfert au FC Barcelone. Or, le Barça et le Champion du monde ont fermement démenti les accusations des Colchoneros qui affirment que les deux parties négociaient bien avant ce qu'autorise la FIFA.

Ce mail, détenu par Miguel Angel Gil, le directeur général de l'Atlético Madrid, pourrait avoir fuité suite à un différent avec un des intermédiaires qui n'aurait pas touché sa commission sur cette opération. Avec ce courrier électronique, les Colchoneros veulent exiger du Barça la paiement des 200ME de la clause libératoire d'Antoine Griezmann fixée avant le 1er juillet, le Barça n'ayant payé que 120ME puisque l'accord est intervenu après cette date. Nul doute que cet élément pourrait inciter les dirigeants barcelonais à tenter un arrangement à l'amiable plutôt que d'aller au clash devant la justice sportive avec de gros risques.