Esp : L'arme fatale pour avoir Neymar fait pschitt au Real Madrid

Ces dernières heures, la presse espagnole a fait de Tite, l'actuel sélectionneur du Brésil, le possible successeur de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. Certains médias allaient même jusqu'à laisser entendre que cela pourrait permettre aux Merengue d'avancer plus vite dans le dossier Neymar. Mais le technicien brésilien a rapidement fait savoir que tout cela n'était qu'un bruit de couloir sans aucun fondement.

« C'est une attitude irrespectueuse et un mensonge. Je n'ai été en contact avec personne et mon agent n'a été en contact avec personne. Je fais ce que j'aime et je suis au meilleur endroit possible, je suis à un poste où tout autre technicien aimerait être. J'apprécie énormément ce poste, et c'est pourquoi je suis contrarié par cette rumeur », a clairement fait savoir Tite, qui n'ira donc pas au Real Madrid et qui ne pourra donc pas peser dans un éventuel transfert de Neymar. Florentino Perez a clairement des problèmes pour trouver celui qui aura la lourde tâche de remplacer Zizou.