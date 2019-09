Esp : Sergio Ramos insulte l'arbitre, le Real Madrid protégé ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

L'affaire fait du bruit en Espagne, samedi soir, à l'occasion du derby entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, Sergio Ramos a été surpris en train d'insulter un des arbitres assistants dont l'expérimenté joueur des Merengue a remis en cause la probité de sa mère. Témoin de la scène, et ayant constaté que l'officiel n'avait pas signalé cet incident grave à l'arbitre central, Diego Simeone a explosé après la rencontre. « Sergio Ramos lui a dit, « c’est une putain qui t’a enfanté », comment peut-on laisser passer cela ?. Ce qu’il se passe sur le terrain reste sur le terrain, mais le juge de touche sait ce que Ramos lui a dit », s'est emballé l'entraîneur argentin des Colchoneros, qui estime que Sergio Ramos aurait mérité de voir rouge, comme cela avait été le cas pour Diego Costa lorsque ce dernier avait insulté l'arbitre lors du match contre le FC Barcelone.

Outre cette expulsion, l'attaquant de l'Atlético Madrid avait pris huit matchs de suspension. A priori, Sergio Ramos devrait lui s'en tirer sans tout cela, ce qui évidemment donne des raisons de s'énerver à ceux qui estiment que le Real Madrid est protégé par la Liga. Un débat éternel qui connaît donc un nouvel épisode suite à ce premier derby de la saison 2019-2020.