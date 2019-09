Esp : Nabil Fekir disponible pour le Betis et pour la France

Dans : Liga, Equipe de France.

Touché à la cuisse gauche lors du match entre le Betis Séville et Osasuna, le 20 septembre dernier, Nabil Fekir a repris l'entraînement plus tôt que prévu puisque ce lundi il était de retour au travail avec ses coéquipiers du club andalou. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est même en mesure de jouer avec le Betis en fin de semaine contre Eibar, et il peut également prétendre à une place en équipe de France pour les deux matchs contre l'Islande (11 octobre) et la Turquie (14 octobre). C'est ce jeudi que Didier Deschamps dévoilera son groupe pour ces deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2020.