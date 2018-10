Esp : Mariano doit remplacer Benzema, AS se fâche !

Dans : Liga, Foot Europeen, OL.

La défaite du Real Madrid mardi soir à Moscou, sans aucun but marqué, a mis la presse espagnole sur les nerfs et notamment le quotidien sportif AS. Pour les journalistes du média pourtant pas vraiment opposé aux Merengue, c'est Karim Benzema qui doit rapidement payer les pots cassés, l'attaquant français du Real Madrid, titulaire au coup d'envoi, n'ayant pas trouvé le chemin des filets. Et AS estime que désormais Mariano Diaz affiche des qualités à même de faire de ce dernier un titulaire indiscutable à la place de Karim Benzema.

Dans ce duel entre anciens joueurs de l'Olympique Lyonnais, Mariano reçoit le soutien du quotidien. « A la 89e minute, Mariano est allé chercher le ballon comme une fusée et il a tout dévasté sur son passage, y compris Benzema qui a pratiquement sauté pour l’éviter. Mariano sautait comme s’il avait des ressorts sous ses chaussures, tandis que la Français restait ancré au sol comme s’il avait des bottes en plomb (...) Lopetegui a dit qu’il faisait confiance à Benzema. Cette déclaration, sincère ou diplomatique, contraste avec l’opinion majoritaire au Real Madrid. Et le technicien a beau se retrancher derrière cette opinion, il est de plus en plus seul chaque jour qui passe (...) En plus des statistiques favorables à Mariano, il faut ajouter son comportement qui est aux antipodes de celui de Karim Benzema pour qui les excuses sont finies », prévient Mario Cortegana, grand spécialiste du Real Madrid.