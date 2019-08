Esp : Le Real Madrid en alerte, Zidane fait des choix radicaux !

Dans : Liga, Mercato.

Tandis que l'on ne sait toujours pas si Paul Pogba rejoindra le Real Madrid d'ici jeudi 18h, date limite de la fin du mercato en Premier League, Zinedine Zidane a lui décidé de mettre les choses au point du côté des Merengue. En effet, l'entraîneur français de Madrid a communiqué ce mercredi la liste des joueurs convoqués pour le match amical que la Maison Blanche jouera ce soir contre Salzbourg. Et dans cette liste de 20 joueurs, on note les absences remarquées de Mariano Diaz, de James Rodriguez et de Gareth Bale, trois joueurs qui ne sont pas blessés et qui semblent ne plus réellement être dans les petits papiers de Zinedine Zidane.

Mais le technicien du Real Madrid a également zappé Luka Modric, et AS fait remarquer qu'aucune raison physique ne semble justifier cette décision de Zizou. Et donc que cela pourrait, peut-être, cacher un départ imminent du dernier Ballon d'Or. Pour Marca, l'international croate est juste fatigué suite aux séances intensives de travail de ces derniers jours, et il aurait obtenu un peu de repos. Ce qui est certain, c'est que cela va bouger très fort au Real Madrid d'ici la fin du mercato.