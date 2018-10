Esp : Le Real Madrid bat un incroyable et triste record

Dans : Liga, Foot Europeen.

En étant mené 0-2 en seconde période par Levante à domicile, ce samedi après-midi, le Real Madrid a battu un triste record. Cela fait en effet plus de 464 minutes que les Merengue n'ont pas marqué le moindre but, et c'est la première fois de la longue histoire du club madrilène que cela arrive. Si cette défaite du Real Madrid à domicile se confirmait, Julen Lopetegui, nommé durant l'été pour remplacer Zinedine Zidane, pourrait rapidement sauter.