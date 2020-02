Esp : La président du Barça accusé d'un scandaleuse magouille !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone et son président sont accusés d'avoir fait travailler une boite de communication afin de créer des centaines de comptes sur les réseaux sociaux pour nuire à des joueurs tels que Messi et Piqué.

Ce lundi, la Cadena Ser a lancé une bombe en expliquant que Josep Maria Bartomeu et le FC Barcelone avaient versé près d’un million d’euros à une société espagnole nommée l3 Ventures. Cet investissement, qui n’a pas besoin d’être validé par un vote des socios, avait pour but de créer des comptes sur les réseaux sociaux. Et ces comptes s’attaquaient très clairement à des joueurs tels que Lionel Messi, accusé de ne pas renouveler assez vite son contrat ou bien encore Gerard Piqué, ainsi qu’à ceux qui perturbaient le fonctionnement du Barça, Pep Guardiola et Xavi n’étant pas épargnés. Pour la radio espagnole, il s’agissait pour Josep Maria Bartomeu de faciliter sa réélection alors que de nombreux opposants se font connaître.

Le FC Barcelone a cependant fait savoir que si effectivement il y avait un contrat signé avec l3 Ventures, jamais il n’avait été demandé de créer ces comptes et de faire ces commentaires négatifs sur des joueurs et des anciens du Barça. « I3 Ventures, qui travaille pour le club, n’est en aucun cas lié à ces comptes, et s’il est démontré qu’une telle relation existe, le club mettra immédiatement un terme à son contrat et engagera des actions en justice pour la défense de ses intérêts légitimes », annonce le FC Barcelone dans un communiqué. Pour les opposants à Josep Maria Bartomeu ces révélations de la Cadena Ser sont graves et méritent d’urgence de vraies explications.