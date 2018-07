Esp : La FC Barcelone se fâche après cette sale rumeur sur Eric Abidal

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce mercredi matin, s'appuyant sur des écoutes téléphoniques faites dans le cadre de l'enquête sur Sandro Rosell, ancien président du FC Barcelone, le quotidien espagnol El Confidencial affirmait que lors de sa transplantation, Eric Abidal a bénéficié de l'achat, totalement illégal d'un foie, alors qu'il avait été dit que c'était un membre de sa famille qui avait fait ce don d'organe.

Réagissant à cette rumeur, le Barça a vigoureusement démenti un tel comportement et accuse le média. « Le FC Barcelone dément avec vigueur toute irrégularité, comme l'ont déjà fait l'intéressé et les responsables de l’Hospital Clínic de Barcelona, suite aux informations publiées aujourd'hui concernant la transplantation à laquelle a été soumis l'actuel Secrétaire Technique de notre première équipe de football Éric Abidal, L'information diffusée omet un fait important : ce dossier a été archivé par un tribunal de Barcelone le 18 mai dernier. Cela porte atteinte à l'honneur d'Éric Abidal, des organisations réalisant des transplantations, ainsi qu'au FC Barcelone et à son ancien président Sandro Rosell. Le Club regrette profondément le peu de rigueur dans la diffusion d'informations relatives à un thème sensible, et réaffirme son engagement envers Éric Abidal et sa fondation dans le but d'améliorer la vie d'enfants affectés par des traitements médicaux similaires », a précisé le FC Barcelone.