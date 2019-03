Esp : Karim Benzema pris pour cible avant Real Madrid-Ajax

Dans : Liga, Foot Europeen.

Si ces derniers jours Gareth Bale a été sévèrement rudoyé dans la presse espagnole, le joueur gallois du Real Madrid étant accusé de vivre à l'écart de ses coéquipiers au sein du vestiaire, ce mardi c'est Karim Benzema qui est pointé du doigt par le puissant quotidien sportif AS. Alors que l'attaquant français des Merengue semblait avoir retrouvé des couleurs depuis le départ de Cristiano Ronaldo, son petit passage à vide, notamment lors de la double confrontation face au FC Barcelone, a remis de l'huile sur le feu. Tout cela à quelques heures du match retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam.

Sans pitié, AS souligne que finalement Karim Benzema ne méritait pas les quelques louanges reçues en début d'année. « Benzema a donné des raisons d'espérer dans les derniers jours de janvier et les premiers de février 2019: six buts en quatre matchs, contre Espanyol et Alaves en Liga et contre Gérone lors de la double confrontation en Coupe du Roi (...) Avec ces six buts, Benzema a porté son score à 18 buts cette saison et a suscité de l’espoir chez les supporters les plus exigeants du Real Madrid. Mais les sept matchs qui ont suivi ont clairement montré qu’il ne s’agissait là que d’un feu de paille. Ensuite, Karim Benzema c’est deux buts en sept matchs, un contre l’Ajax et un autre contre Levante sur penalty. Au cours de ces sept matchs, Benzema a à peine tiré dix fois au but au total, dont six étaient cadrés. Bien qu'il soit le principal joueur madrilène en attaque, sa moyenne de buts est assez discrète, il marque un but toutes les 167 minutes, soit pratiquement le double de ce dont Cristiano avait besoin sous le maillot du Real Madrid. Le Portugais a marqué 450 buts en 37.833 minutes, soit un toutes les 84 minutes (...) Les dernières semaines confirment que Benzema est retombé dans un trou noir en matière de buts », écrit le média sportif. Pas cool avec Karim Benzema quand même.