Esp : Karim Benzema le boss du Real Madrid après Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen.

Suite au départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Karim Benzema ambitionne de devenir le leader offensif du Real Madrid.

Malgré une défaite inaugurale en Supercoupe d'Europe face à l'Atletico (2-4), le Real new look de Julen Lopetegui a plutôt bien commencé sa saison. Leader de la Liga devant le Barça, avec deux victoires face à Getafe (2-0) et Gérone (4-1), le club madrilène affiche un joli visage. Notamment grâce aux bonnes performances de Karim Benzema. Auteur d'un doublé dimanche, l'attaquant français a parfaitement lancé son dixième exercice avec les Merengue. Très attendu cette saison, après le départ de Cristiano Ronaldo, le numéro neuf sait qu'il va devoir faire bien mieux que l'an dernier s'il veut porter le Real sur le toit de l'Espagne et de l'Europe.

« Le football, ce ne sont pas que les buts. Il faut gagner des matchs, bien jouer, faire plaisir aux supporters. Marquer, c’est très important pour les attaquants, mais, pour moi, le plus important, c’est de gagner. Cristiano n’est plus là pour marquer 50 buts, mais nous sommes une équipe et je vais tenter de marquer beaucoup de buts pour aider, mais la victoire est le plus important. On ne peut pas oublier Cristiano Ronaldo. Il a été très important pour le Real Madrid, il a mis beaucoup de buts. Il est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il est parti dans un autre club et nous devons penser aux autres joueurs », a balancé, au micro de Movistar, un KB9 assumant donc pleinement son nouveau statut de fer de lance de l'attaque du Real, qu'il devra toutefois partagé avec Gareth Bale, l'autre rescapé de la BBC.