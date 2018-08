Esp : Javier Tebas a peut-être provoqué une grève des joueurs en Liga !

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

Grand patron de la Liga espagnole, et pourfendeur en chef du PSG, Javier Tebas a annoncé la semaine passée que désormais un match du championnat d'Espagne allait se jouer chaque saison aux Etats-Unis.

Et cette décision a provoqué la colère des footballeurs professionnels espagnols, furieux qu'on puisse les envoyer de l'autre côté de l'Atlantique en pleine saison pour y jouer une seule rencontre. Ce mercredi, les représentants des équipes de Liga, dont notamment Koke, Sergio Busquets et Sergio Ramos, se sont réunis à Madrid afin de préparer une riposte à cette décision de la Liga. Si aucune mesure n'a été prise immédiatement, les footballeurs espagnols ont clairement fait savoir qu'une grève était envisagée et que cela pourrait être entériné début octobre, après une réunion avec Javier Tebas. Ce dernier a donc un peu plus d'un mois pour désamorcer cette colère, sachant que les footballeurs espagnols ont démontré dans le passé qu'ils savaient organiser une grève.