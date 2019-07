Esp : Griezmann va au clash et refuse de reprendre avec l'Atlético !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Aucun accord n'ayant été trouvé à ce jour entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone, qui refuse pour l'instant de payer en une seule fois les 120ME de la clause libératoire de l'attaquant français, Antoine Griezmann a été convoqué pour la reprise de l'entraînement dimanche avec les Colchoneros. Mais, selon Marca, le champion du monde tricolore a d'ores et déjà prévenu les dirigeants de l'Atlético Madrid qu'il refusait de se rendre à ce rendez-vous et qu'il ne fallait pas compter sur lui à l'heure de retrouver le chemin de l'entraînement.

Du côté de l'Atlético, on affirme également ne pas vouloir reprendre les discussions avec le Barça, si le club catalan persiste à ne pas envisager de payer le règlement direct des 120ME nécessaires pour s'offrir Antoine Griezmann. De même, une amende sera infligée au joueur français s'il décide réellement de rater le retour au travail dimanche. Car pour l'instant, c'est bien le club madrilène qui continue à payer le salaire de Griezmann.