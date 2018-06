Esp : Griezmann reçoit une offre extraordinaire au mercato !

Dans : Liga, Mercato, Equipe de France.

Lundi, on a pensé pendant quelques heures que le sort d'Antoine Griezmann était scellé lors de ce mercato, plusieurs sources venues d'Espagne ayant affirmé que l'attaquant français de l'Atlético Madrid avait annoncé à ses proches qu'il avait finalement décidé de rester chez les Colchoneros. Mais, le clan Griezmann avait rapidement démenti cette information, affirmant que le joueur réfléchissait encore à son avenir et que ces soi-disantes révélations n'avaient aucun sens.

Mais ce mercredi, les choses semblent se préciser pour Antoine Griezmann. Et tout laisse à croire qu'effectivement le bourreau de l'OM en finale de l'Europa League va prolonger à l'Atlético Madrid. Pour obtenir l'accord final d'Antoine Griezmann, les dirigeants madrilènes auraient totalement craqué en lui offrant un salaire annuel de 23ME, soit 8ME de plus que l'offre du FC Barcelone. Avec ce salaire plus que royal, Antoine Griezmann deviendrait alors le sportif français le mieux payé, même sans ses innombrables contrats publicitaires. On voit mal le Barça se livrer à une surenchère financière surtout à ce niveau de rémunération, et la seule inconnue reste la date à laquelle l'attaquant de l'équipe de France dévoilera ses intentions. Mais à ce rythme-là, les choses devraient rapidement évoluer.