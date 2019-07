Esp : Gareth Bale n'ira pas en Chine, coup dur pour Zidane et Madrid !

Dans : Liga, Mercato.

Alors que tout semblait annoncer la signature imminente de Gareth Bale en Chine, pour un salaire record (1,2ME par semaine), la BBC et Sky Sports ont annoncé ce dimanche après-midi que l'affaire avait finalement capoté et que l'international gallois restera finalement au Real Madrid. A priori, ce sont les Merengue qui ont mis un terme aux négociations avec la formation chinoise du Jiangsu Suning, alors que le mercato s'achève mercredi prochain en Chine.

Il y a une semaine, Zinedine Zidane annonçait que le cas de Gareth Bale serait réglé sous 48 heures, Zizou précisant férocement que le départ de ce dernier serait une bonne chose pour tout le monde. Mais force est de constater que cela n'a pas été le cas, et que les choses tournent mal pour l'entraîneur français du Real Madrid dans ce dossier. Car les relations entre le joueur, qui a encore trois ans de contrat avec la Maison Blanche, et son coach sont totalement inexistantes. De quoi forcément agacer tout le monde, même si on peut penser que Florentino Perez tentera de trouver une autre solution afin d'exfiltrer l'international gallois d'ici la fin du mercato en Espagne.