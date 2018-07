Esp : Dembélé et le Barça, son avenir est tranché

Dans : Liga, Foot Europeen.

Gêné par des blessures, l’ailier Ousmane Dembélé n’a pas répondu aux attentes pour sa première saison au FC Barcelone.

Le temps passé à l’infirmerie l’a inévitablement privé du rythme et des sensations nécessaires pour s’imposer chez les Blaugrana. Dans ces conditions, il est difficile de rivaliser avec ses concurrents. Et la situation sera encore plus compliquée la saison prochaine puisque le Barça vient de recruter l’ancien Girondin Malcom, spécialiste du côté droit lui aussi. Une menace pour Dembélé ? Pas du tout, si l’on en croit l’entraîneur Ernesto Valverde, persuadé que l’international français peut cartonner s’il retrouve son meilleur niveau.

« Espérons que ce sera sa saison, a confié le technicien. C'est un joueur extraordinaire. L'année passée a été compliquée en raison des blessures, et même malgré cela il nous a beaucoup apporté. L'important est qu'il y ait une concurrence à l'intérieur de l'équipe. Il y a beaucoup de matchs et on ne peut pas les appréhender avec seulement onze joueurs. » Certes, mais parmi toutes ces rencontres, certaines sont plus importantes que d’autres et dévoilent la hiérarchie du coach. Reste à savoir quelle sera celle de Valverde.