Esp : Cristiano Ronaldo scandalisé par cette offre du Real Madrid !

Dans : Liga, Mercato, PSG.

Deux feuilletons agitent la presse espagnole en ce début de mercato, il s'agit bien évidemment de ceux qui concernent Neymar et Cristiano Ronaldo. Et ce samedi, AS évoque notamment la situation pour le moins floue de CR7, lequel n'a pas caché qu'il réfléchissait à son avenir, tout cela sur fond de départ imprévu de Zinedine Zidane. Mais pour le quotidien sportif, si Cristiano Ronaldo traîne les pieds, c'est que le Real Madrid refuse de lui faire une offre financière à la hauteur de ses espérances.

L'ultime proposition donnée par les Merengue à Jorge Mendes aurait même mis en colère la star portugaise. Alors que CR7 veut avoir un salaire à hauteur de Lionel Messi et Neymar, Florentino Perez aurait proposé 25ME, plus 7,5ME de bonus liés aux résultats sportifs du Real Madrid, à savoir 2,5ME pour la Ligue des champions, 1,5ME pour un titre de champion d'Espagne, 1ME pour le Ballon d'Or, 1ME pour la coupe d'Espagne, 0,5ME pour le titre de meilleur buteur de Liga, et 0,5ME pour le nombre de matches joués. Mais même en réussissant l'intégralité de ces challenges, Cristiano Ronaldo ne toucherait que 32,5ME, ce qui est moins que Lionel Messi et Neymar.

Et c'est surtout cet aspect qui rendrait fou de rage CR7, lequel ne supporte pas que le Real Madrid le traite moins bien que le Barça avec Messi et le PSG avec Neymar. Une situation qui est donc bloquée pour l'instant, le feuilleton Cristiano Ronaldo est donc loin d'être terminée.