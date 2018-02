Esp : Cristiano Ronaldo rêve d'être comme Karim Benzema

Dans : Liga, Foot Europeen.

Soupçonné de fraude fiscale à hauteur de 14,7 ME, Cristiano Ronaldo continue de se défendre devant la justice espagnole.

Les discussions à ce sujet avec les autorités ne se déroulent pas dans la meilleure des ambiances, le montant copieux de la triche supposée et l’image mondiale que représente l’attaquant du Real Madrid n’incitant pas vraiment à la négociation d’une amende à l’amiable. Au point que l’administration fiscale songe toujours à considérer cette affaire comme révélant du droit pénal, et non simplement financier. C’est pourtant ce que réclame les représentants du Ballon d’Or 2017, pour qui il est incroyable de voir que les autorités espagnoles refusent de discuter posément, et réclament toujours une sanction exemplaire.

Selon El Mundo, CR7 a demandé à la juge de le traiter de la même manière que ses (ex)coéquipiers Karim Benzema et Pepe. Pour des fraudes fiscales bien inférieures ces dernières années, le Français et le Portugais ont eu à régler des amendes négociées de 500.000 euros et 1 ME. Une « clémence » que la justice espagnole n’entend pas accorder à Cristiano Ronaldo, histoire de ne pas envoyer le message que la fraude fiscale est simplement réprimandée d’une tape sur les doigts quand elle était avérée. Même si, dans ce bras de fer, personne n’est vraiment dupe, le but est tout de même d’éviter une très longue procédure qui engendrerait surtout des dépenses supplémentaires dans les deux camps.