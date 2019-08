Esp : Ça taille le Real, Benzema répond avec une leçon de football

Dans : Liga, Foot Europeen.

Déjà sous pression avant le début de la saison, le Real Madrid s’est donné un peu d’air.

Ce mercredi, les Merengue ont dominé Fenerbahçe (5-3) dans la petite finale de l’Audi Cup. Si l’on excepte la victoire aux tirs au but contre Arsenal, la Maison Blanche obtient son premier succès de la préparation estivale. L’occasion pour Karim Benzema de répondre aux nombreuses critiques de la presse locale. L’attaquant tricolore, triple buteur face aux Turcs, s’est même montré sarcastique au micro des journalistes espagnols.

« C'était très important de gagner le match, mais il existe une chose qui s'appelle la pré-saison, a rappelé l’ancien Lyonnais. Le plus important, c'est la première journée de Liga. La pré-saison sert à travailler la vitesse et d'autres choses. On travaille beaucoup de choses sur le physique et la tactique. Aujourd'hui, tout s'est bien passé, mais on va continuer à travailler jusqu'au début du championnat. (...) Après le match contre l'Atlético (7-3), c'est normal qu'il y ait des critiques parce que tu ne peux pas perdre un match avec sept buts encaissés. Mais il faut oublier. » Il faudra bien plus qu'un succès contre le Fener pour effacer cette humiliation...