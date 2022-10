Esp : Benzeme se rate, pas de panique à Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

De retour de blessure, Karim Benzema a manqué un penalty face à Osasuna, un match qui marque le premier faux pas du Real Madrid cette saison.

Le Real Madrid, qui n’avait connu que la victoire depuis le début de la saison, a abandonné ses premiers points dimanche contre Osasuna à Santiago Bernabeu. Dans un match compliqué, Karim Benzema a eu l’occasion de faire gagner son équipe, sur un penalty dans le dernier quart d’heure. Mais la frappe de l’international français, décidément pas verni dans cet exercice, a échoué sur la barre transversale du gardien d’Osasuna. Une déception pour Karim Benzema, qui aurait aimé fêter son retour de blessure par une victoire mais qui s’est raté. Rien de dramatique néanmoins aux yeux de Carlo Ancelotti, lequel a défendu sa star après la rencontre en conférence de presse. « Cela n’a pas été son meilleur match » a-t-il d’abord expliqué avant de prendre sa défense.

Carlo Ancelotti prend la défense de Karim Benzema

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Mais c’est normal. Cela fait presque un mois qu'il n'avait pas joué et il devait retrouver sa meilleure forme en jouant. Il a joué son rôle, il a eu l'occasion de tirer un penalty grâce à un très bon mouvement, mais il a manqué. L'année dernière, il en a manqué deux contre Osasuna. C'est un accident, ça peut arriver » a confié Carlo Ancelotti avant d’évoquer le problème récurrent du Real Madrid sur les penaltys depuis quelques temps. « L'année dernière, il en avait aussi raté deux contre Osasuna, mais Karim a pris les penaltys les plus importants la saison passée comme contre City et il les a marqués. C'est le meilleur tireur de penalty que nous ayons et il continuera à les tirer » a confié l’entraîneur du Real Madrid. Une belle marque de confiance de la part de Carlo Ancelotti envers Karim Benzema, lequel appréciera sans doute les mots de son entraîneur après ce match nul du Real Madrid contre Osasuna.