Esp : Benzema remplaçant de Cristiano Ronaldo, les critiques pleuvent

Après le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid pour la Juventus, la presse sportive madrilène avait rapidement fait de Karim Benzema un joueur capable de faire oublier CR7, l'attaquant français des Merengue réussissant un joli début de saison avec les Merengue. Mais depuis, le club de la capitale semble connaître des sérieux soucis, notamment offensifs, et après le nul dans le derby contre l'Atlético, c'est KB9 qui passe à la caisse.

Ce lundi, le quotidien AS s'attaque frontalement à Karim Benzema. « Le Français a débuté la saison en faisant un pas en avant sans Cristiano Ronaldo, marquant cinq buts lors des quatre premiers matches, mais depuis il s’est évaporé. Non seulement il sort d’un mois sans marquer (Athletic Bilbao, Roma, Espanyol, Séville et le derby. samedi) (...) mais il n'a tiré que 11 fois en neuf matchs, soit une moyenne de 1,2 par match. Cela se reflète dans son temps de jeu. Il a commencé la saison en étant intouchable pour Lopetegui, mais cela fait plusieurs matches qu’il ne termine pas. Maintenant, non seulement Mariano semble être une menace pour Karim Benzema, mais Vinicius pourrait aussi le devenir. Lopetegui compte de plus en plus sur le Brésilien. Contre Séville, il était sur le banc pour la première fois et dans le derby il a fait ses débuts à la 88e minute en remplaçant Benzema », prévient Carlos Forjanes, qui connaît bien le Real Madrid et ses secrets. A l'ancien lyonnais de répondre à tout cela en marquant rapidement histoire de faire taire les critiques.