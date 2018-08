Esp : Benzema nouvelle star du Real Madrid, Fred Hermel ne dit pas non

Dans : Liga, Foot Europeen.

Ce mercredi soir, c'est en Estonie que se jouera la finale de la SuperCoupe d'Europe, qui cette saison sera un derby madrilène. Du côté du Real Madrid, tout le monde regardera ce que donne l'attaque des Merengue sans Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Gareth Bale étant là pour essayer de faire oublier la star partie à la Juventus lors du mercato. Evoquant le rôle du joueur français cette saison, Frédéric Hermel estime que cette saison 2018-2019 pourrait voir l'émergence d'un nouveau Karim Benzema.

« Un nouveau rôle pour Karim Benzema ? Oui j’en suis persuadé, tout simplement parce ce que Karim Benzema sans Cristiano Ronaldo au Real Madrid on ne connait pas. Ils sont arrivés tout les deux lors du mercato 2009. Le jeu de Benzema a toujours été conditionné par le fait que Ronaldo, ce monstre d’efficacité, vampirisait les ballons. Et comme en plus, c’est le caractère de Benzema de travailler pour les autres, naturellement il donnait tout le temps le ballon à Cristiano Ronaldo. Là on a vu pendant les matches de préparation qu’il s’entendait bien avec Bale et qu’il était aussi capable de marquer des buts. C’est d'ailleurs lui qui marqué le premier but du trophée Bernabeu, avec un vrai but de buteur. Je ne vais pas dire que Benzema s’est libéré, mais il sent bien qu’il n’a plus à servir la star », a confié, sur RMC Sport, le spécialiste du football espagnol.