Esp : Benzema est trop nul pour le Real, Rothen craque !

Dans : Liga, Ligue des Champions.

Titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid aux côtés de Cristiano Ronaldo face au PSG mardi soir, Karim Benzema n’a pas réalisé un grand match.

Tout proche de marquer à deux reprises, l’attaquant français n’a pas réussi à le faire lors de cette double confrontation. Cela n’empêche pas Zinedine Zidane de continuer à lui faire confiance, et cela marche puisque le Real est qualifié pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Néanmoins, le club merengue devrait recruter un attaquant d’un autre standing selon Jérôme Rothen, consultant pour RMC Sport.

« Contre le PSG, Karim Benzema a encore fait un très mauvais match. Il a très mal utilisé le ballon lorsqu’il était en sa possession. Il fait énormément de mauvais choix, il perd trop souvent la balle… Dans un club comme le Real Madrid, tu dois avoir un autre attaquant ! Et qu’on ne me dise pas qu’il est là pour son travail défensif, car quand tu es attaquant du Real Madrid, tu dois montrer autre chose qu’un état d’esprit pour défendre. Tu peux être un attaquant qui marque peu, mais qui est à l’origine des actions, qui fait des décalages, etc… Mais ce n’est même plus le cas de Benzema ! » a lâché l’ancien milieu gauche du PSG, absolument pas convaincu par les récentes performances de l’ancien attaquant de Lyon. Mais tant que « Zizou » sera au Real, il ne devrait pas bouger…