Esp : Bale, Ramos, Benzema, les supporters du Real Madrid accusent !

Le Real Madrid traverse actuellement une grosse zone de turbulence, la déroute (5-1) face au FC Barcelone, dimanche au Camp Nou, ayant poussé Florentino Perez à limoger sans ménagement Julen Lopetegui, recruté quatre mois avant. Si le président des Merengue est la cible de critiques virulentes après les départs de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo, qui n'ont pas été anticipés, les joueurs n'échappent pas aux attaques frontales des supporters madrilènes. Afin de connaître l'opinion des fans du Real Madrid, le quotidien sportif Marca a demandé à ces derniers afin de savoir quels étaient les joueurs qui sont le plus fautifs dans la situation actuelle.

Et c'est un trio de choc qui est ressorti de ce vote qui a réuni plus dizaines de milliers de votant. En haut du classement, et ce n'est pas vraiment une surprise, on trouve Gareth Bale. Pour 43.000 supporters, l'attaquant gallois est le coupable numéro 1 de la débandade actuelle. Plus étonnant, on trouve Sergio Ramos à la seconde place (40.000 voix) et enfin Karim Benzema (35.200 votes) complète ce triste podium. Il est à noter que l'attaquant français du Real Madrid devance un champion du monde tricolore, Raphaël Varane, à qui de nombreux fans madrilènes reprochent de ne pas être réellement revenu de Russie.