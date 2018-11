Esp : Après le Mondial, Lionel Messi s’intéresse au foot français

Dans : Liga, Equipe de France.

Contrairement à son compatriote Ousmane Dembélé, Clément Lenglet s’est parfaitement adapté au FC Barcelone.

Peu utilisé en tout début de saison, le défenseur central a répondu présent lorsque sa chance est apparue. Il faut dire que le Français a adopté la bonne attitude en écoutant les précieux conseils des cadres comme Lionel Messi, qui l’aide dans sa progression, et qui en profite pour se renseigner sur le football français.

« Nous parlons de beaucoup de choses. Il me pose des questions sur le football français et on parle aussi de comment jouer sur le terrain, a confié Lenglet dans un entretien accordé à Goal. Parler avec lui est très particulier, car quand le meilleur joueur du monde parle, il faut écouter très attentivement tout en ouvrant les yeux et observer ce qu'il fait. » Eliminé par les Bleus en huitièmes du Mondial 2018, l’Argentin est visiblement devenu curieux.

La modestie de Messi

Preuve que « La Pulga », que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur au monde, n’a pas la grosse tête. « En tant qu'adversaire, vous essayez de l'arrêter, sachant que ce sera très difficile. En tant que coéquipier, il peut changer le cours d'un match tout en restant très modeste. Il a énormément de respect pour tout le monde, ce qui fait de lui quelqu'un de légendaire », a décrit l’ancien Nancéien, séduit par son capitaine sur et en dehors du terrain.