Cristiano Ronaldo réserve une belle surprise au PSG

Souvent décevant depuis le début de la saison, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo inquiète en Espagne.

Au-delà de son niveau de jeu, son état physique est devenu un sujet de préoccupation à la Maison Blanche. Il faut dire que le Portugais n’a plus du tout le même rendement sur le terrain. Ses courses folles sont de plus en plus rares et son influence dans le jeu diminue. De plus, le quintuple Ballon d’Or a déjà raté plusieurs entraînements collectifs ces derniers temps. Cette semaine encore, Cristiano Ronaldo s’est contenté de travailler en gymnase pendant deux séances. Pas de quoi alerter le quotidien As.

En effet, les médecins madrilènes auraient concocté un programme spécifique pour l’ancien joueur de Manchester United. Il s’agirait d’une sorte de préparation physique pour remettre CR7 à niveau d’ici le 14 février, soit la date du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. D’ici là, Cristiano Ronaldo, qui n’est pas blessé, espère retrouver la forme en profitant de l’élimination du Real en Coupe du Roi pour travailler davantage la semaine, quitte à zapper les entraînements avec le groupe.