Cristiano Ronaldo à ce niveau, un Ballon d'Or a encore du mal à y croire

Arrivé au Real Madrid en 2009, Kaká avait débarqué juste avant Cristiano Ronaldo, sans imaginer la future trajectoire de son coéquipier.

Très rapidement, l’attaquant portugais avait donné raison au club qui venait d’investir 94 M€ sur son transfert, faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire à cette époque. Longtemps resté dans l’ombre d’un certain Lionel Messi, « CR7 » a tout de même réussi à dérocher de multiples récompenses collectives et individuelles, dont cinq Ballons d’Or ! Un scénario impensable pour le Brésilien.

« Je n'imaginais pas qu'il puisse arriver aussi loin, et je suis sûr qu'il n'y pensait pas non plus, a confié Kaká au quotidien Marca. On voyait qu'il avait d'énormes qualités, mais ce qu'il a réussi est incroyable. Cinq Ballons d'Or, ses buts au Real... Tu pouvais rêver d'une situation, mais c'était impossible d'imaginer qu'il arriverait si haut... Finalement, il est resté au Real et après quelques années durant lesquelles Cristiano a réussi des choses, alors que le Real ne gagnait pas, ils ont réussi à remporter beaucoup de titres. »

Kaká en parlera à ses enfants

« Cristiano est un très, très grand joueur et les supporters doivent en être fiers, a poursuivi l’ancien milieu du Milan AC. J'ai eu la chance de jouer avec lui pendant quatre ans. Je dirai à mes enfants que leur père a eu la chance de jouer avec Cristiano, un des meilleurs joueurs de tous les temps. » Sinon, Kaká pourra aussi se vanter d’avoir remporté le dernier Ballon d’Or avant la suprématie des deux extraterrestres en 2007.