Andres Iniesta, qui avait lui même succédé à Xavi, étant également parti, Lionel Messi prend la relève. Le FC Barcelone a désigné son capitaine ce vendredi, et a nommé sa star argentine pour avoir cette responsabilité. La Pulga sera accompagnée de trois vice-capitaines, à savoir Busquets, Piqué et Sergi Roberto.

