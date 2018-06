Barça : Messi veut Griezmann au mercato

Dans : Liga, Foot Europeen, Mercato.

Alors qu'Antoine Griezmann sera bientôt fixé sur son avenir, Lionel Messi en a rajouté une dernière couche pour finir de convaincre l'attaquant français.

La saison prochaine, le Barça aura un unique objectif : remporter la Ligue des Champions. Après avoir récupéré le titre en Liga, la troupe d'Ernesto Valverde cherchera donc à retrouver les sommets européens, suite au triplé du Real Madrid de Zidane. Mais pour cela, le FCB devra considérablement se renforcer, un an après avoir perdu Neymar. Pour y parvenir, le club catalan pourrait recruter Antoine Griezmann. Une idée qui séduit de plus en plus Leo Messi.

« Pour remporter de nouveau la Ligue des champions, on doit avoir les meilleurs joueurs. Et Griezmann est l'un d'eux. Si le club peut le faire venir, je serai ravi. Après, je ne sais pas si c'est la priorité. Ça dépend déjà de ce qu'en pensent la direction sportive et l'entraîneur », a lancé, dans le quotidien Sport, l'international argentin, qui espère recevoir une bonne nouvelle avant le lancement de la Coupe du Monde 2018, sachant que Grizi doit dévoiler son futur club cette semaine.