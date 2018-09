Barça : Inarrêtable, Dembélé s’offre un nouveau surnom flatteur

Dans : Liga, Foot Europeen.

De nouveau buteur contre le PSV Eindhoven (4-0) mardi en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé réalise un excellent début de saison.

La menace Malcom rapidement écartée, l’ailier tricolore s’est installé dans le onze du FC Barcelone aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Et la formule fonctionne puisque l’ancien Rennais combine de mieux en mieux avec ses coéquipiers, réussit ses dribbles et compte déjà cinq buts cette saison toutes compétitions confondues. Voilà le Dembélé que l’entraîneur Ernesto Valverde attendait depuis son arrivée à l'été 2017.

« Il marque des buts importants. C'est un joueur qui déséquilibre une défense et en plus, il travaille en défense pour l'équipe, s’est réjoui le technicien. Il a trouvé sa place dans l'équipe et on espère qu'il nous apportera encore plus. » En attendant, la presse locale est déjà sous le charme de celui que l’on surnomme « El Mosquito ». Ou plutôt « Dem-Pelé », comme l’écrit le journaliste de Mundo Deportivo Xavier Bosch, persuadé que l’ancien Rennais est bien le successeur de Neymar au Barça.