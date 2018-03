Barça : Fast food, sorties nocturnes... Ousmane Dembélé agace

Dans : Liga, Foot Europeen, Equipe de France.

Alors qu'il peine à devenir titulaire au FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne ferait pas tous les efforts nécessaires pour évoluer à un très haut niveau.

Recruté lors du dernier mercato estival pour remplacer Neymar au sein de l'attaque du Barça contre un chèque de 105 millions d’euros, Ousmane Dembélé vit une première saison compliquée en Liga. Freiné par de grosses blessures musculaires en première partie de saison, l'ancien de Dortmund n'est plus gêné par des soucis physiques sans être pour autant au top de sa forme... Et cette méforme s'expliquerait en partie par un train de vie inadapté au statut de sportif professionnel. Selon la Cadena Ser, le joueur de 20 ans abuserait effectivement des fast food et des sorties nocturnes...

Seul en Catalogne sans sa famille, l’ailier commence donc à inquiéter la direction du Barça, surtout qu'il aurait un peu de mal à s'intégrer au sein du vestiaire blaugrana, malgré sa bonne entente avec les Français Digne et Umtiti. Des problèmes l'empêchant de figurer dans le onze type d'Ernesto Valverde, comme cela s'est confirmé dimanche lors de la victoire du FCB dans le choc contre l’Atlético (1-0), au cours duquel le Rennais de formation n'est pas entré en jeu après avoir fait preuve de nonchalance à l'échauffement. S'il veut réussir au Barça et retrouver l'équipe de France avant le Mondial 2018, Dembouz devra donc changer de comportement en se professionnalisant davantage...