Barça : Dembélé part en vrille, un cadre le sermonne

Dans : Liga, Foot Europeen.

Semaine agitée pour Ousmane Dembélé, qui a beaucoup fait parler de lui pour son absence à l’entrainement cette semaine, et est arrivé en retard pour assister au match du FC Barcelone contre le Bétis Séville, pour lequel il n’était toutefois pas convoqué. Mais l’ailier français n’a pas respecté le protocole du club barcelonais, arrivant seulement trois minutes avant le coup d’envoi. Des petits écarts qui commencent à faire beaucoup, alors que sportivement, l’ancien du Stade Rennais semblait parti pour enfin justifier les 100 ME dépensés pour le faire venir lors de l’été 2016. Après la défaite face au Bétis, Gérard Piqué a ainsi pris la parole pour recadrer celui qui a pris la direction de Clairefontaine ce lundi.

« Nous devons l'aider à comprendre que le football est un travail à temps plein, 24 heures sur 24. Je suis convaincu qu'il va s'améliorer dans son comportement et que les décisions prises par le coach vont l'aider. Nous sommes ici pour l'aider, il est jeune. Nous avons aussi été jeunes, et nous avons également commis des erreurs », a fait savoir l’international espagnol, qui tient quand même à rappeler à Ousmane Dembélé qu’il est arrivé au FC Barcelone, et que cela signifie certaines obligations pour éviter d’être mis en porte à faux, par rapport à ses coéquipiers ou aux médias, sur son comportement.