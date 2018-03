Atl. Madrid : Griezmann marque quatre buts et regrette deux bévues

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur d’un quadruplé ce mercredi soir face à Leganés, Antoine Griezmann est entré dans l’histoire du championnat espagnol en devenant le premier Français à réaliser cette performance. Le buteur de l’Atlético Madrid est dans la forme de sa vie avec sept buts sur ses deux derniers matchs, et il a logiquement été ovationné par ses supporters après la rencontre. Une belle manière de se faire pardonner alors que le natif de Mâcon sortait d’une relation plus trouble avec les fans des Colchoneros. Tout d’abord la fameuse annonce l’été dernier de son transfert bien engagé vers Manchester United selon ses propres mots, puis un geste de lassitude face aux sifflets quand il était moins bien.

« Je veux profiter de ce bon moment de football et faire profiter les supporters. Je suis heureux de ces applaudissements et je reconnais que j’ai pu commettre des erreurs. J’ai dit des choses que je n’aurais jamais dû dire (sur un possible transfert Manchester United l’été dernier) et je regrette d’avoir demandé aux aficionados de se taire il y a quelques semaines sur une action de ma part qui ne leur avait pas plu », a livré Antoine Griezmann, qui enchaine les buts au meilleur des moments, puisque son transfert vers le FC Barcelone est annoncé avec insistance. Seule certitude, c’est un Griezmann en pleine forme qui ira défier le leader de la Liga dans quelques jours, pour le choc du championnat.