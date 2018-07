Enorme surprise, Zidane annoncé à la Juventus !

Dans : Foot Europeen, Serie A.

Parti du Real Madrid il y a près de deux mois de cela, Zinedine Zidane avait affiché son désir de faire un véritable break après son passage sur le banc du club espagnol.

Conscient qu’il fallait donner un second souffle à la Maison Blanche, l’entraineur français avait donc cédé sa place à la surprise générale. Et c’est une autre surprise qui se prépare selon le média Libertad Digital, qui s’appuie sur des sources proches de la Juventus Turin. En effet, « ZZ » ancien joueur du club italien, va devenir le prochain directeur sportif de la Juventus. Ces derniers temps, Zidane était surtout annoncé comme un possible successeur à Didier Deschamps, notamment en cas d’échec de l’équipe de France au Mondial en Russie.

Cela ne sera bien évidemment pas le cas puisque son coéquipier champion du monde en 1998 va poursuivre l’aventure, au moins jusqu’en 2020. L’information de l’arrivée de Zidane à la Juventus se fait en tout cas dans un timing fascinant, puisque ce lundi, Cristiano Ronaldo, élément décisif du Real Madrid de ces dernières années, a été officiellement présenté comme joueur de la Juventus Turin. Un duo reformé donc dans la cité du Piémont très prochainement ?