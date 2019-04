Eco : Sagnol prêt à lâcher le micro, il veut entrainer le Celtic

Dans : Foot Europeen.

Depuis le départ de Brendan Rodgers pour Leicester, le Celtic Glasgow termine la saison avec un entraineur intérimaire en la personne de Neil Lennon.

Cet été, le club écossais cherche donc un nouveau manager, et possède un candidat français avec Willy Sagnol. L’ancien joueur du Bayern Munich, éphémère entraineur du club bavarois mais aussi de Bordeaux et des Espoirs français, où il n’a pas convaincu, est revenu à son rôle d’animateur/consultant sur RMC. Il pourrait ne pas garder le micro trop longtemps, puisque son agent a confirmé sa candidature pour rejoindre les Hoops. « Willy est définitivement intéressé par le poste au Celtic, et va prétendre au poste cet été », a prévenu Alex McDonald au Scottish Sun.