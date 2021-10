Cristiano Ronaldo, son ex rêvait de le larguer plus vite

Dans : Foot Europeen.

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot de son nouveau club, Manchester United, Cristiano Ronaldo n’a pas laissé que de bons souvenirs à la Juventus de Turin. Et ce n’est pas Giorgio Chiellini qui dira le contraire...

Malgré toute sa bonne volonté, Cristiano Ronaldo n’a pas marqué l’histoire de la Juventus. Arrivé dans le cadre d’un transfert de 117 millions d’euros en 2018, l'international portugais n’est resté que pendant trois saisons à Turin. Durant celles-ci, l’ancienne légende du Real Madrid a marqué de nombreux buts, 101 en 134 matchs pour être précis. Autant dire qu’il a rempli son rôle de buteur du côté du Juventus Stadium… ou pas. Puisqu’avec lui, le club italien n’a pas réussi toutes ses missions. Déjà parce que Turin n’a pas regagné la Ligue des Champions grâce à CR7, alors que la Juve espérait mettre fin à une disette européenne de plus de 25 ans avec le Portugais. Mais aussi parce que La Vieille Dame a lâché la Série A pour la première fois depuis 2012, au profit de l’Inter Milan la saison passée, avec Cristiano dans ses rangs. Deux échecs majeurs qui ont terni son passage à Turin.

Cristiano Ronaldo, « cela aurait été mieux pour nous s'il était parti plus tôt »

Mais ce n’est pas tout. Puisque certains joueurs de la Juve ont aussi d’autres reproches à faire à Cristiano Ronaldo. En effet, selon Giorgio Chiellini, le quintuple Ballon d’Or a laissé le club italien en plan en partant pour Manchester United le 31 août dernier, à quelques heures seulement de la fin du mercato estival. Une fuite tardive que le défenseur italien a toujours du mal à digérer… « Nous étions arrivés à un moment de notre relation où Cristiano Ronaldo avait besoin de nouveaux objectifs et d'une équipe qui joue pour lui, parce que lorsqu'il trouve une telle équipe, il est décisif. Il le prouve ces mois-ci et il l'a aussi montré avec nous. Ici, à la Juventus, un programme de rajeunissement et de redémarrage est né. Si Ronaldo était resté, il aurait été une valeur ajoutée, mais il est normal qu'il ait pensé davantage au présent qu'au futur. Ronaldo est parti fin août, cela aurait été mieux pour nous s'il était parti plus tôt. Un petit choc, nous avons payé quelque chose pour lui en termes de points. S'il était parti plus tôt, nous aurions eu le temps de mieux nous préparer », a lancé Chiellini au micro de DAZN.

Il faut dire qu’en perdant tardivement sa star portugaise, qui voulait impérativement quitter la Juventus pour ne pas être dirigé par Massimiliano Allegri, quitte à penser à Manchester City, le rival de MU, la Juve n’a pas trop eu le temps de se retourner. Si Turin a compensé le départ de CR7 avec l’arrivée de Moïse Kean en provenance d’Everton, la Juve finira probablement ses emplettes offensives en janvier prochain. En attendant, le club italien a connu un début de saison difficile. Septième de la Série A après huit journées, la Juve a même été dans la zone rouge en septembre dernier après avoir perdu deux matchs lors des trois premières journées. Un faux départ vite zappé, puisque la Juve n’a plus perdu depuis un mois et demi, en restant sur sept victoires lors des huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Autant dire que la Juventus a désormais digéré le départ de CR7.

Pogba au secours de Cristiano Ronaldo

De son côté, Ronaldo est lui aussi passé à autre chose. Recruté par MU, son premier grand club entre 2003 et 2009, contre un chèque de 15 millions d’euros, le Portugais a déjà marqué six buts avec les Red Devils. Dont une réalisation plus qu’importante face à l’Atalanta Bergame mercredi soir en Ligue des Champions (3-2). En effet, pour son 300e match avec United, CR7 a encore délivré Old Trafford en marquant le but de la victoire d’une tête à la 81e minute de jeu, alors que MU perdait 0-2 à la mi-temps. Suffisant pour s'attirer les louanges de ses coéquipiers, comme Paul Pogba. « Cristiano est Cristiano. J'ai une impression de déjà vu. Tout le monde sait qu'il est là. C'est un joueur de classe mondiale et il a remporté le Ballon d'Or pendant combien d'années ? Il est le meilleur joueur du monde depuis combien d'années, alors que pouvez-vous dire de lui ? Juste du respect. Il le montre sur le terrain », a lancé, sur le site de l'UEFA, le champion du monde français, qui sait que Cristiano fait maintenant le bonheur de Manchester après avoir fait le malheur de Turin.