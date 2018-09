Cristiano Ronaldo peut pleurer, son rouge va lui coûter le Ballon d'Or

Dans : Foot Europeen.

C’est en larmes que Cristiano Ronaldo a quitté la pelouse de Mestalla ce mardi.

L’ailier de la Juventus a en effet pour la première fois de sa carrière été exclu en Ligue des Champions, pour un carton rouge assez ahurissant. Bloqué loin du ballon par un adversaire, il a simplement tapoté sur la tête et légèrement tiré les cheveux du défenseur tombé au sol, et a été exclu dans la foulée. Un rouge qui pourrait bien le priver de son sixième Ballon d’Or. Toujours dans la course pour la récompense suprême après sa grandiose saison avec le Real Madrid et son nouveau titre européen, CR7 démarre plus doucement avec deux buts marqués depuis le début de la saison.

Il n’aura pas l’occasion de faire grimper son total en Ligue des Champions face à Berne, et risque même une suspension de plusieurs matchs. Autant dire que, contrairement à ses concurrents Luka Modric, Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, il n’aura pas l’occasion de beaucoup briller avant le mois de novembre, date à laquelle les votes sont enregistrés. Autant dire que Cristiano Ronaldo et la Juventus seront particulièrement attentifs à la décision de l’UEFA au sujet de sa suspension, qui sera rendue jeudi prochain.