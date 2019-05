Cristiano Ronaldo ou Messi ? Ronaldo répond et c'est vexant

Dans : Foot Europeen, Foot Mondial, Liga, Serie A.

Depuis plus d’une décennie, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi survolent le football mondial.

En 2007, le Portugais et l’Argentin ont commencé à faire leur apparition sur le podium du Ballon d’Or, derrière Kaká. Depuis, le buteur de la Juventus et le meneur de jeu du Barça restent bel et bien au sommet de l’affiche. Les deux rivaux ayant remporté cinq trophées chacun, tous les suiveurs du ballon rond continuent de les opposer et de les comparer. Ronaldo, le Brésilien, a donc lui aussi participé à ce petit jeu.

« Cristiano ou Messi ? Messi, bien sûr. Il est le meilleur sur le marché. Personne dans les 20 ou 30 prochaines années n'aura son talent. J'aime aussi regarder Salah, Hazard, Neymar et bien sûr, Mbappé », a lancé, dans une interview sur AS, l’ancien joueur du Real, qui a bien retourné sa veste, puisqu’il disait que CR7 était le meilleur joueur au monde quand il était encore l’ambassadeur du club de Madrid… Désormais, le quintuple Ballon d'Or ne fait même plus partie des joueurs qu'il aime regarder en ce moment. Dur, dur.