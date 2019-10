Cristiano Ronaldo est un monstre, c'est grâce à Messi

Dans : Foot Europeen, Liga, Serie A.

Auteur de son 700e but en professionnel il y a quelques jours avec le Portugal, Cristiano Ronaldo semble à l’apogée de sa carrière.

Du haut de ses 34 ans, l’ancien attaquant du Real Madrid est toujours aussi fort. Un niveau de performance qu’il doit à sa mentalité de travailleur exemplaire. Mais pas seulement. Dans les colonnes de France Football, celui qui fait désormais les beaux jours de la Juventus Turin a indiqué que sa rivalité avec Lionel Messi l’avait grandement aidé à atteindre un tel niveau.

« À 19-20 ans, j'ai compris que le football, c'étaient des chiffres, des titres, des records et des buts. Être l'un en face de l'autre en Espagne nous a permis d'être meilleurs, plus performants... Au Real, je ressentais davantage sa présence qu'à Manchester, donc un peu plus de pression. D'un certain point de vue, ç'a été une rivalité salutaire » a indiqué celui qui fait évidemment partie des 30 candidats à la victoire finale pour le Ballon d’Or 2019. Reste maintenant à voir s’il parviendra à rafler la mise face à son éternel ennemi Lionel Messi. Les stars de Liverpool (Mané, Van Dijk), vainqueurs de la Ligue des Champions en 2018-2019, sont également de sérieux prétendants…