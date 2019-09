Cristiano Ronaldo est le n°1, il enterre Pelé, Maradona et Messi !

Dans : Foot Europeen, Serie A, Liga.

Ce mercredi soir, Cristiano Ronaldo fait son entrée dans sa compétition préférée, la Ligue des Champions, avec un choc contre l’Atlético de Madrid. L’occasion pour le Portugais de marquer encore un peu plus l’histoire en faisant tourner son compteur… et asseoir ainsi sa position de numéro un mondial. Car pour l’ancien attaquant du Real Madrid, il ne fait aucun doute qu’il est le meilleur joueur du monde, devant son principal concurrent Lionel Messi.

« On n’est pas de grands amis mais on a une bonne relation, on a partagé la scène pendant 15 ans. Je sais qu'il m'a poussé à être meilleur et je l'ai poussé aussi. Messi est un mec et un joueur fantastique, mais je pense que je vais avoir six, sept ou huit ballons d'or et je serai au-dessus de lui. Pour moi, je suis le numéro 1 de l'histoire du foot. Je sais que je suis un des plus grands de l'histoire. Sur ma pierre tombale, on pourra inscrire le numéro 1. Pas le numéro 7, le numéro 1 » s’est vanté l’attaquant de la Juventus Turin, en grande forme à la télévision britannique. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les fervents défenseurs de Lionel Messi…